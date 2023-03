Les industries culturelles et créatives sont à l’honneur aux Makers Days, les 2 et 3 mars 2023 à l’Institut français de Tunisie (IFT), pour deux jours de rencontres, d’échanges et de débats, en vue de permettre aux startups, studios et créateurs de contenus spécialisés d’aller à la rencontre de principaux acteurs des industries culturelles et créatives (ICC).

“Makers Days” propose ainsi à ses participants, des parcours d’ateliers et de discussion où gamification, monétisation, pratiques d’innovation et recrutement se mélangent. C’est aussi l’occasion de découvrir les startups incubées par Makers Factory, le premier incubateur dédié aux créateurs de contenus numériques.

Cette première édition co-organisés par Makers Factory et l’Institut Français de Tunisie (IFT) avec le soutien de l’Ambassade de France en Tunisie et d’Expertise France via son programme Innovi, donne rendez-vous aux acteurs de l’ICC, de l’écosystème entrepreneurial, ainsi qu’aux jeunes passionnés de l’art et de la technologie désireux d’embarquer dans les métiers de développement et de création de contenus artistiques et culturels numériques.

Au programme figurent différents panels, ateliers et autres témoignages autour des ICC numériques avec des experts locaux et étrangers; un forum dédié aux startups, studios de jeu, créateurs de contenus tunisiens; des structures de formation et d’accompagnement actives dans les ICC numériques; une Job Fair avec différentes Masters Classes; témoignages et sessions de speed-networking impliquant des recruteurs, des écoles et des professionnels ainsi que du networking qui réunira des acteurs clés des écosystèmes créatifs français et tunisien.

Cette édition permettra également de découvrir les startups incubées par Makers Factory, d’écouter 5 startups du concours Tunisian Women In Games (TWIG) destiné aux femmes développeurs de jeu vidéo qui pitcheront leur idée et concept en phase de prototypage et de suivre la finale en live et sur scène d’un tournoi e-sport du jeu ” VALORANT “.