La CDC (Caisse des dépôts et consignations) a engagé en 2019 l’évaluation de son portefeuille d’investissement au Standard MSI 20000 et l’évaluation de l’entité elle-même, en vue de recevoir la certification MSI 20000, délivrée en avril 2020 par l’organisme de certification français, COFICERT.

Trois année plus tard et sous la direction de NEJIA GHARBI, la CDC s’inscrit dans un second cycle de certification, attestant une fois de plus des conformités continues aux standards internationaux de qualité financière.

Pour rappel, l’évaluation au Standard MSI 20000 s’articule autour de deux fondamentaux : solidité et performance financières.

Fort de l’expertise MSI et de la reconduction du cycle, la CDC entre à nouveau dans un processus d’amélioration et de perfectionnement continu des activités financière, à travers des diagnostics d’évaluations récurrents, véritables outils de pilotage en interne.

La certification MSI 20000 est un engagement en faveur de l’application des bonnes pratiques en matière de gestion et de gouvernance financière. La certification se présente comme un repère et un indice de confiance quant à la qualité de la situation financière des entreprises et des institutions certifiées.

Pour la CDC, le renouvellement de la certification MSI 20000 est un message fort envoyé à son environnement économique et financier, à l’échelle régionale et internationale.

Témoignant de la résilience de la CDC, cette reconduction intervient dans un contexte économique et financier, compliqué et instable à l’échelle mondiale, au regard des dernières crises qui se sont succédées. La Caisse se joint ainsi aux efforts internationaux de diffusion dans la durée, d’une culture de rigueur financière, dans une quête de transparence et de bonne gouvernance.

Par ailleurs, la certification MSI 20000 s’est généralisée aux sociétés et aux fonds de la CDC, conforment au standard, devenant pour la CDC un atout de valorisation et d’attractivité de son portefeuille. Parallèlement, à travers la certification, les entités du portefeuille CDC certifiées, offrent un indicateur apprécié des bailleurs de fonds et des investisseurs, en premier lieu la CDC.

La remise officielle du certificat de conformité, a eu lieu au sein du siège de la CDC, en présence de ses représentants et de Mme NEJIA GHARBI en sa qualité de Directrice Générale de la CDC et ceux de COFICERT France, représenté par son Secrétaire Général M. CRISTIAN MOCANU et par son directeur Grands Comptes CYRILLE JUBERT ; accompagné par CFC Partners, intervenu comme support technique de l’organisme de certification, dans le cadre des travaux de diligences.

CDC

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) est un établissement public, créée en 2011, assure le rôle de bras financier de l’Etat avec pour mission d’appuyer ses politiques en matière d’investissement.

La CDC est chargée de la conservation et de la gestion des ressources mises à sa disposition par l’Etat ou celles qu’elle mobilise en réalisant des placements dans différentes catégories de bons de Trésor et autres titres garantis ainsi que sur le marché financier. Elle réalise des investissements, tout en veillant à leur viabilité économique, dans tous les domaines à caractère stratégique avec une large amplitude de maturités possibles, et ce en partenariat aussi bien avec le secteur public que privé.

Son statut lui confère le rôle d’acteur incontournable dans le développement économique et social de la Tunisie pour servir l’intérêt général sur un horizon de long terme.

COFICERT

COFICERT est un organisme de certification français, spécialiste des certifications financières et extra-financier. COFICERT opère historiquement, avec et aux côtés des organismes de certifications et de normalisations mondiaux.

L’organisation rassemble des experts compétents sur les sujets de criminalité financière, notamment en matière de bonne gouvernance financière, de lutte contre la corruption, lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et plus récemment de bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale et sociétale des entreprises avec notamment les normes MSI 20000, ISO 37001, AML 30000, ESG 1000.

MSI 20000

MSI 20000 est le standard international dédié à la gouvernance financière, des entreprises et des institutions. Le standard MSI 20000 se présente comme un repère de qualité de la situation financière des entités économiques et institutions financières.

Née en Europe en 2008, au lendemain de la crise des subprimes, la certification MSI 20000 est diffusée par des organismes de certifications internationaux.