Les travaux de construction du barrage ” Balaoum ” à Kalâa Kebira (gouvernorat de Sousse) ont atteint un taux d’avancement de 90%, annonce le conseil régional des eaux, tenu récemment à Sousse au titre de l’année 2023.

D’une capacité de rétention d’eau de 28 millions de mètres cubes (m3), la réalisation de ce barrage intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de mobilisation des ressources hydrauliques et de dépassement du problème de la rareté de l’eau, indique une source officielle citée par l’Agence TAP.

L’édifice, qui s’étend sur une superficie de 290 hectares, sera raccordé au barrage de Saïda dans le gouvernorat de La Manouba, via des ouvrages d’acheminement d’eau, moyennant un coût d’investissement de 167 millions de dinars.

Les deux barrages pourront ainsi couvrir le déficit en eau potable prévu d’ici 2050 dans le Grand-Tunis, le Sahel, le Cap-Bon et Sfax, à travers le stockage d’une partie de l’eau du nord du pays à Saïda et Kalâa Kebira, son transfert vers des stations d’épuration, outre l’usage de ces ressources aux fins d’irrigation et de stockage stratégique.