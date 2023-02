Un récent rapport sur la production gazière en Afrique indique que le Maroc fait partie des nouveaux pays entrants sur le marché du gaz en Afrique, aux côtés du Mozambique, du Sénégal, de la Mauritanie, d’Afrique du Sud et de l’Ethiopie. Ces pays vont représenter, d’ici 2038, plus de la 50% de la production de gaz en Afrique.

En effet, « Global Energy Monitor », une ONG américaine citée par bladi.net, explique que 84% des nouvelles réserves en développement sont situées chez ces nouveaux entrants. Ils pourraient même dépasser le Nigeria, l’Égypte, la Libye et l’Algérie, lesquels disposent historiquement des réserves et de la production de gaz les plus prouvées.

De quoi penser que le Maroc pourrait, dans les prochaines années, devenir un exportateur de gaz en Afrique, avec des réserves actuelles estimées à environ 39 milliards de mètres cubes de gaz.

Graham Lyon, PDG de la compagnie britannique Sound Energy en charge de l’exploration pétrolière et gazière au Maroc, cité par bladi.net, a déclaré en décembre 2022, qu’«il existe un projet au Maroc qui fournira environ 100 millions de mètres cubes par an de gaz naturel liquéfié aux marchés industriels», ajoutant que le pays «dispose d’importantes réserves de gaz naturel estimées à plus de 20 trillions de pieds cubes a même d’en faire un exportateur».

Toujours dans son rapport, Global Energy Monitor indique que la Mauritanie dispose de 574 milliards de mètres cubes, dont une partie provient de réserves conjointes avec le Sénégal, qui sont estimées à 566 milliards de mètres cubes.