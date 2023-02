Le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM), le palais “Ennejma Ezzahra”, prévoit dans le cadre de sa prochaine programmation artistique trois manifestations : “Sufiyat”, “Musiciens de Tunisie” et “Tarabiyat Ennejma Ezzahra”.

Le cycle des soirées “Sufiyet” prévues pour le mois de Ramadan se déroulera du 11 au 15 avril 2023 au palais Ennejma Ezzahra, siège du CMAM à Sidi Bousaid (banlieue de Tunis).

L’événement “Sufiyet” s’inscrit dans la stratégie artistique du Centre visant à valoriser le patrimoine immatériel des régions et à le faire découvrir au grand public.

Dédiée exclusivement aux musiciens tunisiens, la deuxième manifestation “Musiciens de Tunisie” se tiendra dans sa neuvième édition du 20 au 23 juin 2023. Cette manifestation est ouverte aux artistes tunisiens et porteurs de projets musicaux dans différents genres (musique arabe, classique, occidentale, contemporaine, etc.).

Mettant en lumière des projets musicaux, traduisant bien la dynamique de la scène musicale actuelle en Tunisie et la diversité? des expressions et des tendances musicales qui l’animent, cette manifestation musicale annuelle a été lancée en mai 2007 avait, au cours de ses nombreuses e?ditions, offert l’occasion a? de nombreux musiciens tunisiens, en tant que compositeurs ou interprètes, de présenter leurs projets musicaux et de faire prévaloir et approfondir leurs ide?es artistiques.

“Tarabiyat Ennejma Ezzahra” se tiendra du 18 au 21 octobre 2023. Cette nouvelle édition prévoit au programme quatre soirées dédiées en guise d’hommages posthumes à quatre grandes voix masculines (deux tunisiens et deux du monde arabe): Ali Riahi, Waddii Essafi, Mohamed Jamoussi et Mohamed Abdelwaheb avec la participation de la troupe nationale de musique. L’année dernière ce rendez-vous a été réservé à la mémoire de quatre divas (deux tunisiennes et deux du monde arabe): Oulaya, Dhekra Mohamed, Oum Kalthoum et Warda.