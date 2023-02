Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Nabil Ammar a mis l’accent sur le souci de la Tunisie de renforcer ses relations de coopération et de fraternité avec les pays africains et l’Union africaine.

Lors d’une réunion, vendredi au siège du département avec des ambassadeurs de pays africains accrédités à Tunis, le ministre a souligné que la migration régulière est un levier de développement, de richesse et de diversité. Il a mis en avant la disposition de la Tunisie à continuer à encourager la circulation légale des personnes à l’intérieur de l’espace africain et dans le reste des pays du monde.

Cité dans un communiqué du département, Nabil Ammar estime, en contrepartie, que la migration irrégulière constitue une menace pour la sécurité et la paix en Tunisie et ailleurs, en particulier en Afrique.

Le ministre a réaffirmé l’engagement des autorités tunisiennes à protéger les étrangers des différentes nationalités établis sur son sol et à lutter contre la migration irrégulière, dans le respect des législations et traités internationaux et africains, sans stigmatisation ni généralisation.

Il a appelé à ne pas céder aux surenchères et aux accusations lancées à tort par certaines parties malintentionnées.

De leur côté, les diplomates africains ont mis en avant la place historique de la Tunisie en Afrique. Ils ont souligné le souci de respecter les lois tunisiennes dans le domaine de la migration, affirmant la conformité des vues en ce qui concerne les défis de la migration irrégulière.

Pour les diplomates africains, cette rencontre constitue un message visant à rassurer leurs communautés résidant en Tunisie, selon le texte du communiqué.