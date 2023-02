Dans un rapport publié en octobre 2022, le groupe de services financiers sud-africain “Absa Group“ et le Forum officiel des institutions monétaires et financières (OMFIF) – think tank spécialisé dans le domaine de la finance et de l’investissement public – classe 26 marchés financiers africains qu’il considère comme les plus développés en 2022. Pour y figurer, il fallait obtenir un score de 50 points sur une échelle de 100.

Ainsi, le classement « Absa Africa Financial Markets Index 2022 » tient compte d’une quarantaine d’indicateurs regroupés en six catégories : la profondeur du marché, l’accès aux devises étrangères, l’environnement fiscal et réglementaire et la transparence du marché, la capacité des investisseurs locaux, l’environnement macroéconomique, et les normes juridiques et leur force exécutoire, rapporte le site spécialisé agenceecofin.com.

Le marché financier sud-africain occupe la tête du classement des marchés financiers africains les plus développés en 2022, avec un score de 88 points. « Ce marché maintient ses solides performances, malgré les sorties massives de capitaux étrangers et la détérioration des indicateurs macro-économiques du pays », indique le rapport.

Dans deux catégories d’indicateurs, le pays de Mandela est classée première, à savoir la “profondeur du marché“, et l’“environnement fiscal et réglementaire et transparence du marché“ ; dans les quatre autres catégories elle réalise également de bons scores.

L’Afrique du Sud est suivie par l’Île Maurice en deuxième position, avec un score de 76 points, du Nigeria (69 points), l’Ouganda (66 points), le Botswana (66), la Namibie (65), le Ghana (65), le Kenya (61), le Maroc (60), l’Egypte (57), lesquels complètent le Top 10.

A noter au passage que les marchés financiers marocain et égyptien ont perdu chacun une position par rapport au classement de 2021.

Par ailleurs, le directeur général d’Absa Group, Arrie Rautenbach, fait état du doublement du nombre de pays AYANT obtenu un score supérieur à 50 dans l’indice depuis la première édition en 2017, et que l’écart entre le trio de tête et le milieu du peloton s’est également considérablement réduit.

En outre, une vingtaine de pays ont amélioré leur performance en 2022 dans un environnement difficile, ajoute le patron d’Absa Group.

Toutefois, on s’étonne que la Tunisie ne figure pas dans ce classement de 26 marchés financiers du continent. A ce point les indicateurs de notre marché financier est faible ?

Classement Du Top 10 des marchés financiers africains les plus développés en 2022 :

1- Afrique du Sud (88 points)

2- Ile Maurice (76)

3- Nigeria (69)

4- Ouganda (66)

5- Botswana (66)

6- Namibie (65)

7-Ghana (65)

8- Kenya (61)

9- Maroc (60)

10- Egypte (57).