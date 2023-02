Birou Suite, une start up tunisienne en pleine expansion qui offre une plateforme en ligne simple et intuitive de gestion commerciale visant à aider les TPE et PME à mieux gérer leurs cash-flow et leurs business en général, annonce son changement de nom pour devenir Iberis, et ce dès le 15 mars 2023.

Objectif : accompagner le développement d’une marque forte, y compris à l’international et la modernisation de cette dernière.

L’équipe Iberis affirme que leur ambition est de poursuivre leur croissance et de renforcer leur position de référence dans la gestion commerciale et la gestion d’entreprise en général.

Durant cette première année, l’équipe a su croître et fait évoluer la plateforme et ses services pour aider leurs utilisateurs à gérer, connecter et automatiser leurs processus de gestion commerciale.

La start up a également doublé ses effectifs pour mieux servir ses utilisateurs, en effet les attentes des utilisateurs évoluent constamment. A l’ère du digital, ils recherchent notamment plus d’immédiateté et de simplicité, raison pour laquelle l’équipe Iberis s’est engagée à créer pour leurs clients des expériences qui soient à la fois personnalisées, cohérentes, pertinentes et sécurisées.

Iberis, une fleur originaire de la région méditerranéenne appelée également le nom “corbeille d’argent”, aidera justement ses utilisateurs à réduire leurs dépenses et gagner plus de temps et d’argent ce qui incarne leur nouvelle vision “Smart & Efficient” (Intelligent et Efficace).

Le déploiement de la nouvelle identité de la marque sera officiellement lancé le 15 mars 2023.