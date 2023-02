En visite à Libreville au Gabon, mercredi 15 février 2023, le roi Mohammed VI a remis, symboliquement, un don de 2 000 tonnes de fertilisants “made in Morocco“ au président du Gabon, Ali Bongo Ondimba.

Pour La Tribune Afrique, cette initiative «… traduit la vision du souverain chérifien en faveur du développement en Afrique ».

A souligner que la capitale gabonaise a eu l’honneur d’accueillir la première visite officielle de Mohammed VI en Afrique, accompagné de son ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourité.

A cette occasion, Ali Bongo Ondimba et le souverain marocain ont discuté “partenariat bilatéral“.

Selon notre source, les engrais marocains offerts en cadeau sont «… adaptés au sol et aux cultures gabonaises…», et ont été produits par le groupe marocain OCP, un des leaders mondiaux dans ce domaine. CE qui n’est pas peu par les temps de crise amplifiée par la guerre en Ukraine.

A rappeler que la consommation moyenne d’engrais en Afrique est seulement de 8 kilos d’éléments nutritifs par hectare, soit à peine 10 % de la moyenne mondiale, «… alors que les membres de l’Union africaine s’étaient engagés à augmenter le niveau d’utilisation d’engrais de la moyenne annuelle actuelle à au moins 50 kilos d’éléments nutritifs par hectare. Ce don constitue de ce fait un pas en avant vers la mise en œuvre de la déclaration d’Abuja sur les engrais en faveur de la révolution verte africaine ».

Ce don chérifien témoigne de la profondeur des relations stratégiques entre le Maroc et la Gabon, et ce dans beaucoup de domaines (économique, diplomatique et même militaire). Elles datent du règne du roi Hassan II et de Omar Bongo Ondimba.

A noter au passage que le Maroc est l’un des investisseurs majeurs au Gabon. Les investissements du Royaume dans ce petit Etat d’Afrique centrale s’élèveraient à 600 millions de dollars. C’est à n’en pas douter un exemple en matière de coopération interafricaine, Sud-Sud.

Dans ce cadre, plusieurs accords économiques lient les deux pays, en particulier ceux signés lors des visites royales au Gabon en mars 2014 et en juin 2015, et ce même si les échanges commerciaux entre le Maroc et le Gabon restent relativement limités. « En 2019, les exportations marocaines vers le Gabon se sont élevées à environ 77 millions de dollars, tandis que les importations marocaines depuis le Gabon se sont élevées à seulement 9 millions de dollars », cite La Tribune Afrique.

Mais tout porte à croire que ces échanges sont appelés à se développer dans les prochaines années, surtout les crises au niveau mondial continuent à priver certains pays du continent les moyens de se nourrir.