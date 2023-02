Durant l’année 2022, le Produit Net Bancaire (PNB) cumulé des 12 banques cotées a atteint 6 224MD, contre 5 551MD sur l’année 2021, soit une progression de 12,1%.

De son côté, le revenu net de Leasing cumulé des 7 sociétés de leasing cotées a progressé de 3,1% durant l’année 2022 par rapport à l’année 2021, pour atteindre 480MD contre 465MD.

Concernant l’activité des 6 compagnies d’assurances, le montant global des primes émises à atteindre 1 303MD contre 1 163MD, soit une évolution de 12%.

Regroupant 28 sociétés cotées, le secteur financier, principal capitalisation de la cote, a réalisé un revenu global de 8 034MD contre 7 207MD durant l’année 2021, soit une progression de 11,5%.

Concernant le secteur des Biens de Consommation qui accapare le deuxième rang de la capitalisation boursière avec 14 sociétés, le revenu global des trois grands groupes opérant dans l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT) a progressé 13,1% pour atteindre 5 934MD contre 5 249MD durant l’année 2021. Par contre, le chiffre d’affaires global des quatre concessionnaires automobiles (UADH n’a pas encore publié les indicateurs) a diminué de 3,4% au 31 décembre 2022 pour se situer à 1 074MD contre 1 111MD durant l’exercice 2021.

De sa part, le secteur des Services aux Consommateurs, qui englobe 12 sociétés cotées (dont MIP, n’a pas encore publié les indicateurs) le chiffre d’affaires global de deux enseignes de la grande distribution cotées en Bourse a légèrement progressé de 3,5% durant les 12 mois de l’année 2022, pour atteindre 1 662MD contre 1 607MD.

En Général, la tendance est haussière des revenus pour l’ensemble des secteurs. A cet égard, le secteur Matériaux de Base a réalisé la plus forte progression avec 34,8% suivi par le secteur télécommunication de base qui a réalisé une progression de 22,6%.

La bonne tenue est généralisée pour douze sous-secteurs (sans tenir compte du secteur Medias) qui ont marqué tous des performances positives. Les meilleures reviennent au sous-secteur Voyage et loisirs 106,7% suivi par le sous-secteur Chimie avec 41,2%, Matière premières avec 30,5%, et Bien et Services Industriels avec 17,5%.