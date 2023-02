L’examen du potentiel des municipalités de Béja pour obtenir la classification “Municipalité touristique” et les moyens de surmonter les obstacles se dressant devant cet objectif a été au centre d’une séance de travail tenue mardi 14 février 2023 au siège du gouvernorat.

Présidant cette séance, le premier délégué et chargé des affaires courantes du gouvernorat de Béja, Saber Bembli, a exhorté les municipalités de la région à élaborer et à présenter leurs dossiers dans cette intention, un travail qui devrait être accompli en étroite collaboration avec les associations de sauvegarde de la médina, la direction régionale du tourisme et la société civile, a-t-il souligné.

A cet égard, le commissaire régional du tourisme, Ridha Hanbli, a rappelé que la municipalité de Testour a récemment obtenu l’approbation pour le label ” Municipalité touristique”, en attendant la publication du décret gouvernemental émis à cet effet dans le Journal officiel de la République tunisienne (JORT).

Il a toutefois fait remarquer qu’à l’exception de Testour, aucune municipalité relevant du gouvernorat Béja n’est actuellement classée touristique, notant que cette séance de travail a été l’occasion de passer en revue les mesures et dispositions juridiques nécessaires à l’élaboration des dossiers.

A noter que les municipalités classées touristiques bénéficient d’un soutien financier attribué sous forme de subventions annuelles destinées à être allouées à la propreté, à la mise en œuvre de projets d’infrastructure et à l’embellissement des entrées des villes.