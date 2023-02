Tunisie : Kamel Eltaïef et Khayam Turki sous les verrous

L’homme d’affaires, Kamel Eltaïef, aurait été arrêté samedi 11 février 2023, à son domicile dans la banlieue de Tunis et conduit vers un endroit tenu secret, selon les témoignages de sa famille.

En Tunisie, il est considéré comme l’homme le plus fort, politiquement, depuis l’ère Ben Ali. On le disait même faiseur des rois, en ce sens que ce serait lui qui nommait et limogeait les ministres de Ben Ali.

Et apparemment, même après la fuite de l’ancien locataire de Carthage, personne n’aurait osé s’en prendre à lui. Est-ce parce qu’il était fort ou parce qu’aucun élément concret n’avait pu lui être reproché ?

Selon plusieurs médias, Elyes Fakhfakh, nommé chef de gouvernement par le président de la République, Kaïs Saïed, avait brisé évoqué le pouvoir de Kamel Eltaïef : « cet homme manipule certains journalistes, quelques agents dans l’administration et quelques sécuritaires. Il veut exercer un certain pouvoir et maîtriser la scène nationale », rapporte le site web Tunisie Numérique.

Dans la foulée, l’activiste politique et ancien membre d’Ettakatol, Khayam Turki, lui aussi aurait été arrêté, lors d’une descente sécuritaire à son domine, ce samedi 11 février 2023. C’est son avocat Abdelaziz Essid qui a révélé l’information.

A suivre.