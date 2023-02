2,97 millions, c’est le nombre de véhicules vendus par la marque Suzuki en 2022, soit plus de 7 % de progression. Du coup, le constructeur japonais a réalisé des records de ventes sur plusieurs continents.

Entre janvier et décembre 2022, les ventes ont nettement progressé en dehors du Japon, «… en raison de l’augmentation des ventes dans des régions comme l’Inde, l’Amérique Latine, l’Océanie, l’Afrique. Des records de ventes ont été battus par Suzuki en Amérique Latine, en Océanie et en Afrique », lit-on sur le site web de Suzuki Tunisie (suzuki.tn).

Par contre, sur le marché japonais, les ventes ont été stables sur un an. La baisse de moins de 1% est expliquée par «… la diminution du marché des mini-véhicules ou kei-cars, quasi-compensée par l’accroissement des ventes de Suzuki sur d’autres segments ».

A souligner que les “mini-véhicules“ sont « voitures de petite taille spécifiques au Japon dénommées “Kei Cars“ d’une longueur n’excédant pas 3,4 m, d’une largeur maxi de 1,48 m, d’une hauteur maxi de 2 m et d’une cylindrée maxi de 660 cm3 ».

Quant aux “véhicules standards et petits“, il s’agit de voitures dont les spécifications dépassent les chiffres ci-dessus, explique le site web.

Suzuki possède plusieurs usines de production au Japon et dans le reste du monde. En effet, cette production a connu une progression sur un an en raison de l’augmentation de la production pour le marché domestique comme pour l’exportation, mais aussi en raison de l’augmentation de la production dans des pays comme l’Inde, la Hongrie, etc. Le record de production sur un an a été battu en Inde.