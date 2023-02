Près de 41% du parc du ministère de l’Equipement consacré à la maintenance des chaussées sont inexploitables, tandis que 48% du total des engins de terrassement ne fonctionnent pas. C’est en tout cas ce que révèle le 27ème rapport du Haut comité du contrôle administratif et financier.

Environ 4% de l’enveloppe consacrée à la maintenance des chaussées sont dépensés annuellement dans la maintenance des moyens de transport et quelques équipements bureautiques.

Des charges non justifiées

En outre, le rapport met l’accent sur des charges non justifiées qui sont dépensées du budget de maintenance des chaussées, en plus de l’absence des normes confidentielles et généralisées à toutes les directions régionales permettant de classer les chaussées qui nécessitent une maintenance selon la priorité.

S’agissant de la réalisation des travaux de maintenance, le rapport montre le non-respect des guides d’utilisation des équipements, ce qui a eu des impacts néfastes sur le parc, en accablant des charges à l’Etat et en bloquant les travaux de maintenance des chaussées.

Engins de terrassement et camions lourds non conduits par des professionnels

Selon le rapport, 77 conducteurs ne détiennent pas de permis dans les catégories demandées leur permettant de conduire les engins de terrassement et les camions lourds, ce qui a contribué à la détérioration de leurs états.

Manque de concurrence, appel d’offres orienté

Il y a également des dysfonctionnements en matière de concurrence, dans la mesure où, dans certains cas, l’appel d’offres public est orienté, en exigeant par exemple une expérience dans la réalisation au minimum de 200 km dans des travaux similaires, et ce durant les trois ou les 5 dernières années, ce qui est considéré comme une condition excessive.

Le rapport annuel contient un résumé sur l’activité du Comité durant l’année 2021 et la moitié de l’année 2020 en matière d’études et d’exploitation des rapports du contrôle publiés par la Cour des comptes, et les instances de contrôle général, ainsi que des rapports d’inspection publiés par les inspections générales ministérielles.

Ce résumé souligne également le suivi de l’engagement des structures de gestion concernées par le contrôle, en matière de rattrapage des dysfonctionnements et des lacunes détectés dans ces rapports ainsi que l’exécution des réformes pour l’éviter et améliorer les méthodes de gestion publique.