La cheffe du gouvernement, Najla Bouden Romdhane, a présidé, vendredi 3 février 2023 au palais du gouvernement à La Kasbah, un conseil ministériel consacré à l’examen de la stratégie nationale de transition écologique.

La ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui, a présenté, à cette occasion, un aperçu sur les axes de la stratégie et ses objectifs futurs conformément aux accords et traités internationaux ratifiés par la Tunisie.

Bouden a souligné la nécessité de multiplier les efforts déployés par toutes les parties concernées afin de coordonner la mise en oeuvre de cette stratégie et de réaliser ses objectifs tout en assurant l’évaluation et le suivi pour en garantir la réussite.

Assurer la pérennité du capital naturel

La stratégie nationale de transition écologique vise principalement à assurer la pérennité du capital naturel et à améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources dans toutes les activités, en plus d’adopter une gouvernance institutionnelle globale, sectorielle et territorialement intégrée, en fournissant des ressources et des mécanismes de financement appropriés accessibles à tous les acteurs.

Il s’agit, en outre, d’adopter un développement neutre en carbone, adapté au changement climatique et résilient pour faire face aux catastrophes, assurer la gestion rationnelle des ressources naturelles, protéger et restaurer les écosystèmes, lutter contre la pollution, épurer et réhabiliter les sites pollués, mettre en place une économie circulaire, et enfin développer la culture environnementale, les connaissances et l’efficacité des ressources humaines dans les domaines de la protection de l’environnement et du développement durable.