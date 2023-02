Le nombre de passagers transportés par la compagnie aérienne nationale a progressé de 42%, pour atteindre 165 734 voyageurs, en janvier 2023 par rapport à janvier 2022. Le coefficient de remplissage a été de 72,9%, contre 70,6% en 2022, soit une hausse de 2,3 points, selon les données publiées vendredi 3 février 2023 par Tunisair.

L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de à 80,242 millions de dinars et a enregistré une croissance de son activité commerciale globale.

Au niveau de la répartition régionale, 112 781 passagers proviennent des pays européens qui cumulent une part du trafic passagers de 68%.

Pour ce qui est des pays du Moyen-Orient, ils ont occupé une part de 11,6% du trafic passagers (19 144 voyageurs), en raison de la croissance des marchés saoudien et égyptien et du développement continu du marché turc.

Les vols de et vers l’Amérique du Nord (Montréal) ont compté 3 175 passagers tandis que ceux de et vers les pays maghrébins et africains ont enregistré 30 634 voyageurs.