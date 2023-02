Les travaux du 2ème congrès de l’Institut de la rénovation de la pensée arabe ont démarré jeudi 2 février 2023 à Hammamet.

225 chercheurs, experts et académiciens tunisiens et arabes y prennent part, 5 jours durant, et se penser sur le thème de “la société arabe du savoir et le développement humain, défis et dimensions”.

La directrice de l’Institut à Tunis et présidente de la commission scientifique du congrès, Zahia Jouirou, a mis en relief l’importance de ce congrès permettant la création d’une synergie, entre chercheurs et experts des différents pays arabes, traitant les défis à relever pour la création d’une société de savoir. Elle a précisé que les pays arabes ont besoin de valoriser la révolution technologique.

Près de 120 documents de recherches seront présentés lors de ce congrès, a-t-elle rappelé, ajoutant que l’organisation de ce congrès en partenariat avec l’institut tunisien des études stratégiques et la faculté des lettres de La Manouba confirme l’aspect scientifique de cette manifestation qui vise la création d’une dynamique arabe de recherche scientifique.

Les travaux et recommandations élaborées à l’issue de ce congrès seront publiées pour servir de document de référence qui sera mis à la disposition des chercheurs et décideurs aidant dans l’élaboration des politiques de recherche, d’innovation et de développement durable dans les pays arabes.