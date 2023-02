Les projets d’extension que le groupe japonais “Sumitomo Electric Bordnetze” compte entreprendre en Tunisie, dans le secteur de l’industrie de l’automobile et ses composantes, notamment les voitures électriques, ont été au centre d’une rencontre, mercredi 1er février 2023, entre la ministre de l’Industrie, Neila Gongi, et le directeur exécutif du groupe japonais, Soichiro Namba.

Gongi a souligné, lors de cette réunion, la détermination de son département à fournir l’encadrement nécessaire aux investisseurs et industriels en vue de surmonter les obstacles et à aider le groupe Sumitomo Electric Bordnetze, à exécuter ses projets d’investissement en Tunisie dans les meilleures conditions, précisant que ce genre de projets est compatible avec les grandes orientations du ministère dans le domaine du transport électrique, a indiqué le ministère de l’Industrie.

Spécialisé dans l’industrie des câbles électriques et des composants électroniques destinés aux plus grands constructeurs automobiles internationaux, Sumitomo Electric Bordnetze est implanté en Tunisie à travers trois filiales : Jendouba (3 400 emplois), Monastir (2 000 emplois) et El Faja à la Manouba, qui est dans sa première phase.