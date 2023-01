A l’occasion de la tenue à Alger des assises nationales sur “La réalité et les perspectives du développement des industries manufacturières du textile et du cuir en Algérie”, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar, a appelé ces « ces industries, qui sont étroitement liées à l’histoire et aux traditions séculaires de notre pays », à s’adapter aux progrès de la technologie moderne, notamment en matière de conception, et à répondre aux exigences du consommateur algérien en matière de qualité et de marketing.

Et Zaghdar d’explique : « Les industries du textile, de l’habillement et du cuir nécessitent plusieurs matières premières et intrants, certains sont disponibles au niveau local et d’autres importés malgré les atouts que recèle notre pays, à l’instar du cuir et de la laine ». Il rappellera que son département « œuvre à ce que l’an 2023 soit l’année de la qualité par excellence ».

Le ministre de l’Industrie estime l’Algérie apte à «… développer l’industrie des fils industriels si l’on considère la richesse pétrolière et le climat approprié susceptibles d’ancrer ce segment d’activité dans la culture de la société algérienne ».

D’ailleurs, Zaghdar considère que l’industrie connaît une nouvelle dynamique, … «à travers la promotion de la production nationale, la consolidation de sa compétitivité et de sa place, la création d’un climat propice à l’investissement, la mise en place de politiques à même d’encourager les industries électriques, la réduction de l’importation des produits électriques et la contribution à la réalisation de l’efficacité énergétique ».

Dans cette optique, il appelle à la nécessité d’élaborer une approche et à mettre en place un système numérique, ce qui permettrait la prise de décisions adéquates pour le développement de ces industries.

En attendant, les pouvoirs publics algériens ont défini plusieurs pôles industriels spécialisés dans ce domaine sur l’ensemble du pays, à savoir les wilayas de Skikda, de Médéa, de Bordj Bou Arreridj et de Tlemcen, où des zones d’activités spécialisées vont être réservées aux opérateurs, explique le ministre de l’Industrie.

D’après APS