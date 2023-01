“La Tunisie pourrait devenir une plateforme d’exportation de l’énergie vers l’Europe “, a indiqué, samedi à Tunis, le président du Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC), Anis Jaziri.

Intervenant à un séminaire organisé sur le thème “Regards croisés sur l’avenir : une transition énergétique pour un développement soutenable reliant l’Afrique et l’Europe “, il a estimé que “la proximité stratégique de la Tunisie de l’Italie et de pays africains riches en énergie, à l’instar de l’Algérie, la Libye et le Nigeria, et la crise énergétique que traverse l’Europe à cause de la guerre russo-ukrainienne constituent une opportunité pour faire du pays une route énergétique reliant les deux continents”.

“L’Europe est aujourd’hui, en quête de nouvelles sources énergétiques et la Tunisie devrait se positionner sur cette nouvelle “route énergétique”, d’autant plus que l’UE a approuvé un soutien financier de 307,6 millions d’euros au projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie “ELMED”, dont l’investissement global s’élève à 840 millions d’euros “.

Il a souligné que ce séminaire, organisé en collaboration avec l’Institut Choiseul (laboratoire d’idées français consacré aux questions économiques et aux relations internationales) et l’agence Business France, a pour objectif d’examiner les meilleurs moyens pour positionner la Tunisie sur la carte énergétique Afrique-Europe et d’élaborer une vision commune pour la coopération dans le domaine énergétique entre les deux continents.

Il a, à ce titre, annoncé la création d’un nouveau bureau du TABC à Paris, pour favoriser des coopérations tripartites Tunisie-Europe-Afrique, surtout que l’ambition du TABC est de faire de la Tunisie le portail de l’Afrique, et une plateforme d’investissements communs reliant les pays des deux rives.

De son côté, l’ancien ministre et Haut Représentant du Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) pour l’Afrique et le Moyen-Orient, Nidhal Ouerfelli, à déclaré à l’agence TAP que ” l’objectif derrière la tenue de cette rencontre est de présenter une nouvelle vision de la transition énergétique en Tunisie, en collaboration avec les partenaires français “.

Il a considéré que l’Etat ne pourrait pas supporter, seul, les nouveaux défis qui pèsent sur le secteur énergétique, ce qui nécessite un développement de la coopération avec l’Europe et l’Afrique dans ce domaine et une diversification des sources énergétiques dans le pays “.

En marge de ce séminaire, une convention de partenariat a été signée entre le TABC et la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie (CTFCI), dans l’objectif de favoriser l’orientation vers une coopération tripartite Tunisie-France-Afrique et d’accompagner plus de 1 000 entreprises françaises installées en Tunisie sur les marchés subsahariens.