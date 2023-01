Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, le directeur pays de la Banque mondiale (BM) pour le Maghreb et Malte basé à Rabat, Jesko Hentschel, et le représentant résident de la Banque mondiale pour la Tunisie, Alexandre Arrobbio, ont évoqué la nécessité d’accélérer les différentes procédures pour le démarrage des travaux du projet d’interconnexion électrique utilisant l’énergie solaire entre la Tunisie et l’Europe (Elmed) compte tenu de sa rentabilité économique, énergétique et écologique.

A cours d’un entretien, le 24 janvier 2023 à Tunis, ont exprimé la disposition de l’institution de Bretton Woods de contribuer au financement des différentes composantes du projet, évoquant un éventuel appui technique, notamment au niveau des études, explique un communiqué publié mercredi 25 courant par le ministère de l’Economie.

Ils ont en outre fait état de l’avancement des programmes de soutien aux PME qui vise à renforcer leur compétitivité à travers l’intensification de la numérisation de leurs activités et le développement de leurs normes écologiques pour qu’elles puissent mieux s’adapter aux nouvelles exigences internationales.

Par ailleurs, ils n’ont pas manqué d’évoquer l’importance du renforcement des mécanismes d’autonomisation économique des couches sociales les plus vulnérables, notamment les jeunes et les femmes, outre les moyens d’allouer des financements additionnels aux projets qui ont réussi.

Les participants ont examiné les différentes étapes de l’avancement des programmes de coopération financière et technique, à l’instar du programme de développement urbain et de la gouvernance locale et celui de l’intégration économique des jeunes “Initiateurs”, ainsi que d’autres projets dans le secteur de l’éducation, de la modernisation des infrastructures de base, de l’irrigation et le développement de la gouvernance des groupements hydrauliques.

Le ministre de l’Economie a, à cette occasion, évoqué le démarrage de la grande stratégie nationale pour l’amélioration du climat des affaires qui comporte 229 mesures prises dans un cadre participatif entre les secteurs public et privé, relavant que la prochaine période sera l’étape de l’exécution progressive de ces réformes et de la réactivation des conseils de l’innovation.