Goldman Sachs publie une étude/prévision à la fois étonnante et surprenante pour la simple raison qu’elle va en contresens de la donne actuelle et de plusieurs études géographiques et géopolitiques.

En effet, ladite étude classe les 15 futures puissances économiques mondiales. On est étonné de voir le Nigeria, mais l’Afrique du Sud, pas le Maroc, pas l’Algérie… qui ont pourtant des réels potentiels.

D’abord, le Nigeria, Etat fédéral de près de 924 000 km2 et peuplé de plus de 213 millions d’habitants, qui deviendrait la 5ème puissance économique du monde en 2075. Or, plusieurs études géopolitiques indiquent que ce pays d’Afrique de l’Ouest est menacé de dislocation. A partir de là, on voit mal comment il pourrait être une puissance économique même au niveau africain, encore moins mondial.

L’autre pays cité comme future 4ème puissance économique mondiale est l’Indonésie. Là aussi beaucoup d’interrogations subsistent, notamment sa « survie » compte tenu des déréglementations climatiques. Certains climatologues estiment même que ce pays pourrait disparaître de la carte vers les années 2050.

On n’y voit pas non plus la Corée (avec une éventuelle réunification des deux Corées).

Enfin, la France, classée “dernière“ des 15 futures puissantes économies du monde.

Voici donc par ordre de grandeur les 15 futures puissances économiques du monde selon Goldman Sachs :