Les paiements au titre de l’amortissement de la dette extérieure à moyen et long termes ont enregistré en 2021 une hausse de 36,2% par rapport à leur niveau enregistré une année auparavant pour s’élever à 8.636 MDT.

Cette évolution a concerné, à la fois, les paiements effectués au profit des organismes internationaux, des pays partenaires et des marchés financiers internationaux, selon les données du rapport sur “la Balance des paiements et position extérieure globale de la Tunisie” publié par la BCT.

Concernant les remboursements réalisés dans le cadre de la coopération multilatérale, ils ont accaparé 35,8% du total des paiements en 2021 pour atteindre 3.090 MDT, soit une progression de 12,3% en comparaison à leur niveau enregistré une année auparavant.

En particulier, les paiements effectués au profit de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) , la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Banque Mondiale (BM), se sont inscrits en hausse (+13,9%, +12,4% et +147,5%, respectivement) pour atteindre 827 MDT, 789 MDT et 490 MDT.

En revanche, les remboursements en faveur du Fonds Monétaire International (FMI) ont accusé une nette régression de 54,1% pour revenir à 227 MDT.

S’agissant des remboursements du principal de la dette effectués dans le cadre de la coopération bilatérale, ils se sont accrus de 30,3% pour se situer à 2.028 MDT en 2021, représentant 23,5% du total des paiements à ce titre.

Cette hausse a concerné, principalement, les règlements en faveur des pays de l’Union européenne qui ont augmenté de 3,9% pour se situer à 1.092 MDT, dont l’essentiel, soit une enveloppe de 640 MDT, a été destinée à la France.

Quant aux paiements bénéficiant aux pays arabes, ils ont enregistré une progression passant, d’une année à l’autre, de 231 MDT à 562 MDT dont 369 MDT au profit de l’Arabie Saoudite.

En ce qui concerne les paiements au titre de l’amortissement de la dette extérieure à moyen et long termes effectués au profit des marchés financiers internationaux, ils ont enregistré un fort rebond en 2021 pour s’élever à 3.518 MDT (contre 2.033 MDT une année auparavant).

Il s’agit, essentiellement, du remboursement de 500 millions de dollars (1.396 MDT) au titre du principal de l’emprunt obligataire émis sur le Marché International en 2014 (garanti par l’USAID), 500 millions de dollars (1.387 MDT) au titre du principal de l’emprunt obligataire émis sur le Marché International en 2016 (garanti par l’USAID) et 250 millions de dollars (689 MDT) au titre de la troisième tranche du principal de l’emprunt

obligataire qatari, émis sur le marché financier international en 2017 pour un montant de 1.000 millions de dollars.