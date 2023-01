Contrairement aux informations relayées par certains médias, le président de la République, Kaïs Saïed, n’aurait signé aucun document en rapport avec les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI). C’est en tout cas ce qu’affirme, mardi 24 janvier 2023, une source de la présidence de la République citée par l’agence TAP.

Cette précision intervient suite à des déclarations faites plus tôt dans la journée, par l’ancien ministre du Commerce, Mohsen Hassan, sur les ondes d’une radio privée, concernant la participation de la délégation tunisienne au Forum économique mondial de Davos en Suisse. Hassen affirme que la délégation a présenté aux responsables du FMI, tout un dossier qui comporte une lettre d’intention signée par le chef de l’Etat.

Selon lui, le FMI aurait exigé du président de la République et du gouverneur de la Banque centrale de signer une lettre attestant de l’engagement de la Tunisie à mener des réformes économiques, dont une partie est déja inscrite dans la loi de finances 2023.

Une délégation tunisienne conduite par la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, et composée par la ministre des Finances, Sihem Namsia, et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane Abassi, a participé, du 17 au 19 janvier 2023, aux travaux du Forum économique mondial “Davos 2023”. Cette délégation a été récue par le chef de l’Etat avant et après son déplacement à Davos.

En Suisse et à l’issue de son entretien avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, en marge de ce forum, la cheffe du gouvernement avait qualifié l’entrevue de “positive “, dans la mesure où la première responsable avait souligné que l’institution financière internationale reste un partenaire solide de la Tunisie.

Kristalina Georgieva avait réitéré son soutien au processus de négociations entre la Tunisie et le FMI, en vue de conclure un accord de financement d’environ 1,9 milliard de dollars destiné à soutenir les politiques économiques de la Tunisie.

Le 15 octobre 2022, le Fonds monétaire international, un des principaux bailleurs de fonds international du pays et les autorités tunisiennes sont parvenus à un accord au niveau des services. La validation finale de cet accord devait se faire au niveau du conseil d’administration du fonds, en décembre 2022, mais le fonds l’a déprogrammé de son calendrier.

La ministre des Finances, Sihem Namsia, avait déclaré, en décembre 2022, que la Tunisie devrait parvenir à un accord définitif avec le Fonds au début de cette année.