La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, s’est entretenue, mardi 17 janvier 2023, avec la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, au deuxième jour de la 52ème réunion annuelle du Forum économique mondial, qui se tient à la station grisonne de Davos, en Suisse.

Bouden était entourée lors de cet entretien de la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane El Abassi, et de l’ambassadeur de la Tunisie à Berne, Tarek Bettaieb.

La cheffe du gouvernement a qualifié l’entrevue de “positive”, dans la mesure où la première responsable du bailleur de fonds international a réitéré que le FMI reste un partenaire solide de la Tunisie. Elle a transmis un message de soutien au processus de négociations avec la Tunisie jusqu’à l’aboutissement à un accord final entre les deux parties.

Cet accord de 48 mois au titre du Mécanisme élargi de crédit, d’environ 1,9 milliard de dollars, est destiné à soutenir les politiques économiques de la Tunisie.

Georgieva a déclaré être consciente des difficultés auxquelles fait face la Tunisie, résultant à la fois des impacts de la pandémie du Covid-19 et ceux de la guerre en Ukraine. Elle a même salué “la grande capacité de résilience” du pays face à autant de grands défis ainsi que le souci manifesté par le gouvernement tunisien de tenir compte de la situation actuelle du pays et de la nécessité d’assurer la paix sociale lors de la mise en œuvre des réformes.

Par ailleurs, la directrice générale du FMI a déclaré dans un tweet: “J’ai eu le plaisir de discuter avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, du soutien du FMI au programme de réformes économiques de la Tunisie, notamment des efforts visant à améliorer l’équité sociale et à stimuler la croissance inclusive. Le FMI reste un partenaire solide de la Tunisie”.

Rappel des faits

Pour rappel, les discussions techniques entre le Fonds monétaire international (FMI) et les autorités tunisiennes sur un nouvel accord financier ont repris en février 2022.

Le 4 juillet 2022, les négociations officielles ont démarré, entre les autorités tunisiennes et la délégation du Fonds monétaire internationale (FMI) sur un programme d’appui financier. Elles interviennent après une série de discussions entamées depuis février 2021, au cours desquelles la Tunisie a présenté un programme national de réformes visant essentiellement à combattre le marché parallèle et l’évasion fiscale, réformer le système des subventions, protéger les ménages les plus vulnérables et restructurer les entreprises publiques.

Le 15 octobre 2022, les deux parties sont parvenues à un accord au niveau des services. La validation finale de cet accord devait se faire au niveau du conseil d’administration du fonds, en décembre 2022, sauf que le Fonds a déprogrammé le dossier de la Tunisie de son calendrier.

Une nouvelle date sera convenue entre les autorités tunisiennes et le FMI concernant l’examen et l’approbation de la Facilité élargie de crédit pour la Tunisie, afin de donner aux autorités du pays davantage de temps pour finaliser les détails du programme de réforme.

La ministre des Finances, Sihem Nemsia, avait déclaré que la Tunisie devrait parvenir à un accord définitif avec le Fonds au début de cette année.