L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) indique, dans un communiqué publié publié jeudi 19 janvier 2023, qu’un dialogue a été établi avec des composantes de la société civile pour l’élaboration d'”un projet national visant à sauver le pays de la crise” et sera présenté au pouvoir en place et aux différents acteurs politiques et sociaux.

La centrale syndicale, qui célèbre son 77e anniversaire, explique que son initiative, lancée avec l’Ordre des avocats, la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme et le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDS), s’emploie à “remettre le pays sur la voie de la démocratie, du développement, du travail et de la construction, loin de la tyrannie et de l’avant-25 juillet 2021”.

Dans ce cadre, l’UGTT appelle le gouvernement à reprendre le dialogue afin de trouver des solutions aux entreprises en difficulté au cas par cas, réitérant son attachement à préserver le service public en tant qu’acquis national.

La centrale syndicale exprime en outre sa prédisposition à mettre en échec tous les programmes et politiques visant à creuser les inégalités sociales ou portant atteinte au vivre des Tunisiens et aux entreprises publiques à travers la liquidation ou la privatisation. De ce fait, elle met en garde contre la levée des compensations qui, en l’absence d’alternatives ou mesures sociales, pourrait entraîner des contestations et des tensions sociales.

Par ailleurs, l’UGTT critique le rendement du gouvernement face à la dégradation de la situation du pays et sa soumission aux conditions du Fonds monétaire international. La loi de finances 2023 accablera les citoyens et les entreprises d’impôts, s’inquiète-t-elle dans son communiqué.