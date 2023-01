Plus de 200 millionnaires de 13 pays différents signent une lettre adressée au Forum de Davos pour demander à être davantage taxés, à travers «la mise en place d’un impôt sur les plus fortunés pour notre bien commun», rapportent nos confrères de francetvinfo.fr.

Et c’est l’ONG Oxfam France qui a révélé l’existence de cette lettre adressée donc aux dirigeants mondiaux, et ce à l’occasion du Forum économique mondial de Davos.

« Cette lettre… est un appel aux dirigeants mondiaux pour la mise en place d’un impôt sur les plus fortunés, alors que depuis 10 ans, selon Oxfam, les plus riches dans le monde ont vu leur patrimoine augmenter de 50% », écrit le média français.

Et voici ce qu’ils ont réellement écrit les milliardaires : “Vous, nos représentants dans le monde, devez nous taxer, nous les ultrariches, et vous devez commencer maintenant. Taxez les ultrariches et faites-le maintenant. C’est une économie simple et de bon sens. C’est un investissement pour notre bien commun et un avenir meilleur. En tant que millionnaires, nous voulons faire cet investissement“.

Maintenant comment procéder, est-ce que tous les millionnaires accepteront d’être taxés ? Ce n’est pas sûr, notamment dans un pays comme la Tunisie, où la loi de finances 2023, qui a prévu une taxe sur la fortune, a fait couler beaucoup d’encre. Les “riches“ du pays sont allés jusqu’à taxer cette loi de tous les mots. Et on parie qu’il y a très peu d’hommes d’affaires africains à avoir signé cette lettre.

