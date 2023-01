Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et l’Agence française de développement (AFD) lancent la quatrième et dernière session de l’appel à projets “Impact 2024 International” afin de promouvoir le sport comme outil au service du développement en Afrique.

L’appel à projets Impact 2024 International a pour objectif de financer des micro-projets sportifs à destination de la jeunesse et équitablement pour les filles, axés sur l’égalité et l’inclusion, la citoyenneté et le vivre ensemble, la protection de l’enfance, l’éducation, la santé, la préservation de l’environnement et la formation et l’insertion professionnelle.

Ces micro-projets utiliseront le sport comme moyen pour atteindre leurs objectifs, tout en transmettant les valeurs de l’olympisme, d’engagement citoyen et de lien social véhiculées par le sport. Ils répondent à une demande locale et cherchent une amélioration pérenne des conditions de vie et l’autonomisation des populations en difficulté.

Cet appel à projets est financé par l’Agence française de développement (AFD). Un tutoriel est disponible afin de vous guider dans votre démarche.

Les bénéfices de l’appel à projets sont : Un financement de 10 000 euros (€) à 40 000 € par projet (sous forme de subvention) et un accompagnement continu via des conseils personnalisés sur la méthodologie de projet et la demande de financement.

La gestion d’un micro-projet de développement ou spécifique à la thématique sport et développement se fera par le biais d’un suivi et d’une évaluation des projets financés et d’une mise en relation avec des acteurs du monde du sport et du développement.

L’appel à projets est ouvert aux structures africaines (associations, fondations, collectivités territoriales, clubs sportifs associatifs, fédérations, GIE / GIC, coopératives, structures étatiques, structures publiques, autres groupements déclarés) ainsi qu’aux associations et fondations françaises ;

La structure candidate doit avoir été enregistrée depuis au moins 2 ans et le montant sollicité doit être compris entre 10 000 € et 40 000 €.

Le solde du financement du projet doit être déjà acquis lors de la candidature et les ressources annuelles de la structure ne doivent pas excéder 500 000 €.

Toute association ou fondation française candidate doit déployer son projet en partenariat avec une structure locale en Afrique.

Le projet doit avoir lieu en Afrique. Les 54 pays sont éligibles, hors zones rouges définies par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.

Le projet doit avoir une durée de mise en œuvre comprise entre 1 et 3 ans, utiliser le sport comme un outil au service du développement et le financement accordé ne doit pas excéder 75 % du budget global du projet hors valorisation.

Chaque structure candidate ne peut déposer qu’une seule demande de financement à l’appel à projets ” Impact 2024 International ” qui se déroulera en deux phases: le dépôt d’initiative et le dépôt de projet.

Pour la première phase, toute structure qui souhaite postuler à l’appel à projets doit, dans un premier temps, s’inscrire sur la plateforme Sport en Commun et y remplir le formulaire de demande d’éligibilité au plus tard le 13 février 2023 – 20h (GMT).

Seules les candidatures présélectionnées durant la Phase 1 pourront accéder à la Phase 2 de l’appel à projets.

S’agissant de la phase 2, les candidats présélectionnés seront invités à poursuivre la phase 2 de l’appel à projets en complétant le formulaire de dépôt de projet. Les demandes de financement complètes seront à déposer sur la plateforme de dépôt de dossiers www.sportencommun.portailsolidaire.org dès notification de l’admission à la Phase 2 de l’appel à projets.