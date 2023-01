L’escrimeur géorgien Sandro Bazadze a remporté l’or au Grand prix de Tunis en remportant la finale de l’épreuve du sabre devant l’italien Samele Luigi 15-8.

De son côté, la grecque Despina Giorgiadou a, également, raflé l’or en battant en finale chez les dames l’espagnole Lucia Martin-Portugues 15-12.

Le Grand prix de Tunis, note-t-on, qui s’est déroulé du 13 au 15 janvier à la salle omnisports de Radès avait réuni 300 escrimeurs de 40 pays dont des champions du monde et olympiques, à l’instar de la n°1 mondiale, l’Azerbaïdjanaise Anna Bachta et l’ukrainienne Olga Kharlan et du hongrois Aron Szilagyi chez les hommes.

En marge de la cérémonie de clôture de la manifestation, le président et les membres du comité exécutif de la Fédération internationale d’Escrime ont salué la bonne organisation de cet événement international qui constitue pour nombreux participants un tournoi important pour la qualification aux JO de Paris 2024.

Le président de la Fédération tunisienne de la discipline Sofien Chaouachi a, pour sa part, indiqué que le succès du Grand Prix de Tunis reflète la confiance placé par l’instance internationale en la Tunisie comme pays leader en matière de diplomatie sportive.