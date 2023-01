En Tunisie, les efforts sont axés sur l’activation de la concertation tripartite entre l’organisation patronale (UTICA), l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et le gouvernement pour surmonter les difficultés économiques et sociales. C’est ce qu’a affirmé le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul.

Intervenant au cours d’une réunion, lundi 16 janvier 2023 à Oslo (Norvège), avec la chef de la diplomatie de la Norvège, Anniken Huitfeld, Majoul a souligné que l’objectif de cette concertation est de réussir la mise en place des réformes nécessaires pour rétablir le taux de croissance, favoriser la pérennité des entreprises économiques et réaliser les grands équilibres, précise un communiqué de l’UTICA.

Il a exprimé l’espoir de voir la Norvège soutenir la Tunisie notamment en termes d’appui technique, de gouvernance et de gestion des entreprises publiques, de renforcement de la compétitivité du climat des affaires, outre l’entreprenariat, la transition énergétique et environnementale.

Une délégation tripartite composée du ministre des affaires sociales, Malek Ezzahi, du ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, du président de l’UTICA, Samir Majoul, et du secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, est actuellement (du 15 au 17 janvier) en visite à Oslo à l’invitation du ministère norvégien des Affaires étrangères, de la Confédération des syndicats de professionnels (Unio) et de la Confédération des entreprises norvégiennes (NHO).

Cette mission de travail vise à booster la coopération bilatérale dans les domaines économiques et sociaux entre la Tunisie et la Norvège, a-t-on ajouté de même source.

Majoul a souligné que le volume des échanges entre les deux pays demeure faible au regard des potentialités et des opportunités d’investissement, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de l’industrie et du tourisme, qui pourraient constituer des créneaux de coopération fructueuse.

Et d’ajouter que la coopération entre les partenaires sociaux des deux pays, au cours des dernières années, ont représenté une opportunité d’échanges dans les domaines du dialogue social et des négociations collectives.

Cette visite tripartite de haut niveau en Norvège représente un message fort pour développer et étendre davantage la coopération bilatérale notamment dans les domaines de l’investissement et des échanges commerciaux, a-t-il appuyé.