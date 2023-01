Les perspectives de la coopération entre la Tunisie et la Pologne dans les domaines économique, culturel, éducatif et de l’enseignement supérieur et les moyens de les promouvoir davantage dans l’avenir ont été au centre de l’entretien qui a eu lieu, mercredi 11 janvier 2023 au Palais du gouvernement à La Kasbah, entre la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, et la nouvelle ambassadrice de Pologne en Tunisie, Justyna Porazińska.

A cette occasion, Bouden a appelé à “un surcroît de coordination et d’action entre les deux pays en vue de promouvoir davantage la Tunisie en tant que destination prisée des touristes polonais et développer des perspectives de coopération au service des intérêts communs des deux pays”, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Bouden a également appelé à booster la coopération dans les secteurs de la culture et du tourisme, et à renforcer l’échange d’expertises et de compétences entre les deux pays, notamment après la signature d’un accord bilatéral entre la Tunisie et la Pologne régissant nombre de domaines prometteurs de coopération.