Au cours de l’année 2022, les services de la Garde douanière ont saisi des marchandises et des moyens de transport de contrebande d’une valeur de 508,9 millions de dinars, ce qui constitue une hausse de 54% par rapport à l’année 2021.

Ce bilan a fait l’objet d’une rencontre périodique de suivi tenue lundi 9 janvier 2023 en présence des responsables de la direction générale de la douane, indique un communiqué de la douane à l’issue de la rencontre.

Cette réunion s’inscrit également dans le cadre de la poursuite de la mise en place des nouveaux mécanismes de gestion administrative au sein de la douane.

Les participants ont souligné la nécessité de renforcer les efforts visant à protéger l’économie nationale à travers le suivi de l’état d’avancement des programmes de travail mis en œuvre au cours du troisième trimestre 2022.

D’après les données de la douane tunisienne, les unités de la garde douanière ont rédigé 11 294 procès de saisie en 2022, suite à l’intensification des efforts de lutte contre la contrebande, en vertu du décret présidentiel n°14 de 2022 portant sur la lutte contre le monopole et la spéculation.

Le nombre des descentes effectuées dans les entrepôts qui ont constitué les plus importants points de contrôle et de suivi, dans le cadre des plans de lutte contre la contrebande et la spéculation, a augmenté de 68,2%, alors que le nombre de patrouilles a atteint 32 207 unités par rapport à l’année 2021.