L’association RECONNECTT dévoile les lauréates de son deuxième prix pour l’année 2022 : Le prix RECONNECTT – Tunisian Women in Finance of the Year 2022.

Après avoir décerné un premier prix à six dames tunisiennes ayant marqué l’année 2022 par leurs réalisations dans le domaine des nouvelles technologies, le prix RECONNECTT-Tunisian Women in Finance of the Year 2022 récompense six personnalités du monde de la finance.

Lire aussi: Pr. Ikram Guizani, lauréates en technologie pour l’année 2022

Sur la base de leur parcours académique et professionnel dans son ensemble, la sélection de ces personnalités a été effectuée par les membres de RECONNECTT et soumise au vote de son réseau d’ambassadeurs à travers le monde.

Les lauréates du prix RECONNECTT – Tunisian Women in Finance of the Year 2022 sont des femmes tunisiennes ayant contribué à travers leur expertise, leurs travaux de recherche et réalisations professionnelles au rayonnement de la Tunisie dans les domaines de la finance durable, de l’investissement socialement responsable, le crowdfunding, le financement de l’innovation, la transformation digitale en finance.

Basma MAJERBI

Professor of Finance at Peter B. Gustavson School of Business University of Victoria (UVic),

British Columbia, CANADA

Wissem AJILI BEN YOUSSEF

Associate Professor of Economics and Director of Finance MBA Programs ESLSCA Business

School, Paris, FRANCE

Amira ANNABI

Associate Professor of Finance at Manhattan College, New York, USA

Donia TRABELSI

Associate Professor of Finance at Institut Mines-Télécom Business School, Paris, FRANCE

Rania HMAM

Director – Global Market Digital Transformation Manager at Societe Generale Corporate Investment Banking, New York, USA

Amira AKKARI

Executive Director – Equity Quantitative Research – FO at J.P. Morgan, London, UK

RECONNECTT est une association tunisienne basée à Paris qui regroupe les compétences tunisiennes à travers le monde. Elle a pour objectifs :