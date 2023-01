L’association tunisienne RECONNECTT regroupant toutes les compétences tunisiennes à travers le monde (basée en France) annonce la désignation de six femmes tunisiennes lauréates en technologie pour l’année 2022.

Pr Ikram Guizani, chef du laboratoire de recherche Epidémiologie moléculaire et pathologie expérimentale appliquée aux maladies infectieuses, a été désignée parmi les six femmes tunisiennes lauréates en technologie pour l’année 2022.

La désignation des lauréates est fondée sur l’ensemble de leur carrière professionnelle, publication scientifique et engagement pour la Tunisie.

Le choix cette année est porté sur six personnalités scientifiques et du monde professionnel ayant contribué à travers leurs travaux, projets et réalisations au rayonnement de la Tunisie dans les domaines IA, Data, Industry X.0, Biotech, Fintech, Agritech, Embedded tech, etc.

Liste des lauréates :

– OLFA NASRAOUI, full Professor of Computer Science & Engineering, endowed Chair of e-commerce, and the founding director of the Knowledge Discovery & Web Mining Lab at University of Louisville, USA

– IKRAM GUIZANI, Professor of Molecular Epidemiology & Experimental Pathology Head of Research Laboratory Institut Pasteur de Tunis, université de Tunis El Manar, Tunisia

– CHIRAZ ENNACEUR, CEO and Co-founder at CorrosionRADAR Ltd, UK

– ASMA BEN ABACHA, Senior Scientist at Microsoft Health AI, USA

– SALMA JAMOUSSI, Associate Professor in computer science at the University of Sfax, Tunisia

– NAJETT NEJI, Associate Professor – Embedded Systems for drones at Paris-Saclay University, France.

Les objectifs de RECONNECTT :