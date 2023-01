Pour sa 17ème édition qui se tiendra du 17 au 20 août 2023, le Festival cinémas d’Afrique-Lausanne (Suisse) lance un appel à films qui seront sélectionnés puis programmés à cette occasion. Dans ce sens, l’ambassade de Suisse en Tunisie a informé les cinéastes tunisiens désirant participer à envoyer leur candidature avant le 1er avril 2023.

Leurs courts, moyens ou longs métrages (fiction, documentaire, animation, expérimental et réalité virtuelle) doivent, entre autres, avoir pour sujet l’Afrique et avoir été produits après le 1er janvier 2021.

Le Festival cinémas d’Afrique – Lausanne, ouvert surtout aux aux cinéastes et aux productions d’origine africaine, est une manifestation annuelle, unique en Suisse. Il offre une programmation originale de films en provenance du continent africain. Il oeuvre pour la promotion et la diffusion des cinémas africains, le soutien aux cinéastes et la sensibilisation du public, tout en conservant une dimension de divertissement culturel et convivial.