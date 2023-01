Pour sa première exposition de l’année 2023, la Galerie Saladin à Sidi Bou Said a choisi de commencer “Sous le signe de l’éclectisme” .

Pour cet événement artistique dont le vernissage est prévu le 7 janvier à partir de 16H00, une pléiade d’artistes aux talents divers et aux techniques différentes se réunissent dans une exposition collective “Autour du Ki peint Koi” alliant art et amour, passion et liberté, offrant à voir et à découvrir une panoplie d’œuvres picturales à partir de Samedi 07 Janvier jusqu’au Lundi 23 Janvier 2023.

Ce sont sept artistes-créateurs d’horizons multiples et de parcours variés qui exposeront avec en chef de file, l’artiste peintre Jamel Chaouki Mahdaoui, à l’origine de l’organisation de cette exposition qui se veut sensible à un art non folklorique, poétiquement libre, différent et d’intérêt patrimonial.

L’idée, révèle-t-il, est de partager une palette à la fois riche et variée des souvenances de chacun des artistes, selon une approche libre de l’art où ils pourront retranscrire leurs émois.

Avec “My home-studio”, Jamel Chaouki Mahdaoui partage un “décorum divin jalousement préservé et bercé par l’Amour, l’Art et la Verdure”.

Outre les “Symphonies chromatiques ” de Sonya Lakhoua, les compositions de Samia Zoghlami ou encore les portraits, domaine de prédilection de Salma Ben Aïcha, les cimaises de la galerie s’ouvrent aux créations de l’écrivaine et artiste peintre Aicha Ibrahim et aux portraits et paysages de Rym Hajjem dans une démarche et un style tout à fait modernes.

L’univers des palettes d’Imen Aloulou Masmoudi est une invitation à découvrir la quête permanente de l’artiste de nouvelles formes et techniques en passant de la peinture à l’huile, à l’acrylique, utilisant simultanément pinceaux, chiffons, couteaux tout en défiant la matière.