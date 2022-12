L’antenne régionale de lAgence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) à Zaghouan a reçu 99 intentions d’investissement d’une valeur totale d’environ 140 millions de dinars (MDT) au cours de l’année 2022, avec des projets qui seront à même de générer 2 100 nouveaux postes d’emploi.

Ines Ouaer, directrice régionale de l’APII à Zaghouan, a indiqué que le volume des investissements dans les secteurs de l’industrie et des services a enregistré un recul estimé à 24% par rapport à l’année 2021 (134 intentions d’investissements d’une valeur de 185,5 MD).

Elle a précisé que les intentions d’investissement déclarées sont liées à la réalisation de nouveaux projets et à l’extension de projets déjà existants, notant que la régression du volume d’investissement durant l’année 2022 est attribuable à la réticence à la prise de risque par les investisseurs, en raison de la conjoncture économique et du coût élevé des équipements et des matières premières sur le marché mondial.