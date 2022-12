En vertu d’un accord signé jeudi 22 décembre 2022 entre l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP), l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) et la Banque tunisienne de solidarité (BTS), la convention-cadre de partenariat sur “la formation et la réhabilitation complémentaire dans le domaine du bâtiment et annexes” de 2020 a été prorogée jusqu’au mois de juin 2023.

Lors d’une séance de travail tenue au ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle consacrée au suivi de la mise en œuvre des processus de formation dans le cadre du projet “Initiative tuniso-allemande pour la formation dans les métiers du bâtiment et annexes”, il a été convenu d’augmenter le nombre de bénéficiaires de la quatrième session qui débutera en janvier 2023.

Les participants à la séance de travail ont aussi souligné la nécessité d’organiser une journée d’information dans les bureaux d’emploi et du travail indépendant au profit des demandeurs d’emploi âgés de plus de 35 ans pour les informer de l’organisation de la quatrième session de formation.

Ils ont, en outre, signalé l’importance d’évaluer coût de la formation afin de généraliser l’expérience à plus grande échelle après la fin du projet.

La quatrième session vise à ouvrir la voie au financement de petits projets au profit des bénéficiaires de formations spécialisées de courte durée dans les centres de formation professionnelle relevant de l’ATFP.

Cette formation s’étend sur 6 mois, au cours desquels les stagiaires recevront une bourse mensuelle, accordée par l’ANETI, pendant toute la durée de la formation.

Les participants à cette session bénéficieront également d’un stage de formation dans une entreprise économique active dans le secteur du bâtiment.

A noter que la fédération Nationale des Etablissements du Bâtiment et des Travaux Publics finance l’acquisition des matières premières utilisées dans cette formation en coopération avec les fabricants, de manière à permettre aux entreprises économiques de s’impliquer dans le secteur du bâtiment pour faire avancer le système de formation et renforcer la coopération entre les secteurs public et privé afin de répondre aux besoins du secteur en main-d’œuvre spécialisée.

Plus de 400 jeunes, répartis sur les centres de formation de Ben Arous, Slimane, Enfidha, Mahres, Sidi Bouzid et Gabès, ont déjà participé aux trois sessions de formation précédentes organisées dans le cadre du projet “Initiative tuniso-allemande pour la formation dans les métiers du bâtiment et annexes” lancé en 2021.