Banque de proximité, à l’écoute de ses clients, la BIAT perpétue la tradition qu’elle cultive depuis des années en organisant ses rencontres en l’honneur de sa clientèle à Sousse, à Sfax, à Djerba et à Gabès. Placées sous le signe de l’échange et du partage, ces évènements conviviaux sont devenus des rendez-vous incontournables entre la banque et ses clients.

La BIAT a organisé quatre rencontres clients dans les régions de Sfax, Sousse, Djerba et Gabès au courant des mois de novembre et décembre. Le Directeur Général de la BIAT, Mohamed Agrebi, accompagné des hauts dirigeants de la banque sont allés à la rencontre des clients pour échanger et partager avec eux les dernières réalisations et nouveautés de la banque dans une ambiance détendue et conviviale.

Ces évènements ont porté sur une thématique centrale autour d’une des réalisations phares de l’année écoulée : la mise en place de la nouvelle salle des marchés de la BIAT. La nouvelle salle des marchés vient regrouper l’ensemble des intervenants sur les activités de marché de manière directe et indirecte dans un espace propice à la communication. Elle est dotée d’experts spécialisés, d’une technologie de pointe et d’un aménagement moderne et ergonomique. Elle offre une large gamme de solutions financières tout en assurant une meilleure gestion en temps réel des positions et des actifs de la clientèle.

Banque innovante, centrée sur ses clients, la BIAT œuvre pour répondre à leurs besoins. C’est ainsi que la plupart des métiers bancaires et financiers ont été développés au sein du Groupe BIAT et que des synergies ont été mises en place entre les différentes structures et les filiales d’assurance, d’intermédiation en bourse, de marchés de capitaux, de capital investissement et d’accompagnement sur les opérations de haut du bilan. Il s’agit d’une volonté d’offrir des solutions qui s’adaptent le mieux aux besoins des clients et qui viennent résoudre des problématiques notamment liées à la conjoncture économique.

Banque solide et innovante, la BIAT a été avant-gardiste dans la dynamique de développement de ses activités en misant sur les transformations digitales et en se dotant des meilleurs experts pour assurer un accompagnement sur mesure pour sa clientèle.

Forte de l’engagement de ses équipes et de la solidité de son bilan, la BIAT poursuit sa quête continue de l’excellence.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.

www.biat.com.tn