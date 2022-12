De l’Autriche jusqu’au Viet Nam, 32 destinations du monde entier ont reçu de la part de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) la distinction de ‘Best Tourism Villages 2022’.

C’est la reconnaissance que ces destinations rurales conçoivent le tourisme comme un moteur du développement, ouvrant de nouvelles perspectives en termes de création d’emplois et de revenus tout en contribuant à la préservation et à la promotion des valeurs et de la production locales. L’initiative donne acte également de l’engagement des villages en faveur de l’innovation et la durabilité dans toutes ses dimensions – économique, sociale et environnementale – et du choix de développer le tourisme conformément aux objectifs de développement durable (ODD).

En 2022, un total de 32 villages de 18 pays de l’ensemble des cinq régions du monde ont reçu la distinction. L’évaluation a été assurée par un comité consultatif indépendant d’après une série de critères couvrant neuf domaines : Ressources culturelles et naturelles – Promotion et conservation des ressources culturelles – Durabilité économique – Durabilité sociale – Durabilité environnementale – Développement du tourisme et intégration de la chaîne de valeur – Gouvernance et priorité accordée au tourisme – Infrastructure et connectivité – Santé, hygiène et sécurité.

Se félicitant de cette annonce, le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « Pour les populations rurales partout dans le monde, le tourisme peut vraiment produire un changement en créant des emplois, en soutenant les entreprises locales et en maintenant en vie les traditions. La distinction des ‘Best Tourism Villages by UNWTO’ montre la capacité du secteur de contribuer à la diversification de l’économie et d’offrir des débouchés pour tous en dehors des grandes villes ».

Lors de l’édition 2022, il y a eu un total de 136 villages candidats présentés par 57 États membres de l’OMT (chaque État membre pouvait présenter comme candidats un maximum de trois villages). Parmi eux, 32 ont reçu la distinction de ‘Best Tourism Villages by UNWTO’.

En outre, 20 autres villages bénéficieront du programme de mise à niveau. Tous ces villages, 52 au total, entreront dans le Réseau mondial de l’OMT ‘UNWTO Best Tourism Villages Global Network’ qui a été créé en 2021 et rassemble à ce jour 115 villages des cinq continents. Le réseau offre un certain nombre d’avantages, comme des formations sur place et en ligne, l’échange de bonnes pratiques, et une notoriété accrue et un plus grand rayonnement de la marque à l’international.

Le tourisme, levier du développement rural et de l’inclusion

L’initiative des ‘Best Tourism Villages’ est l’initiative phare du Programme de l’OMT sur le tourisme au service du développement rural. Celui-ci a l’ambition de faire en sorte que le tourisme contribue à la réduction des inégalités régionales en termes de revenus et de développement, à la lutte contre le dépeuplement des campagnes, aux avancées en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes et des jeunes, à la promotion de l’innovation et de la transformation numérique, à l’amélioration de la connectivité, de l’infrastructure, de l’accès aux financements et à l’investissement, à l’innovation dans le domaine du développement des produits et de l’intégration de la chaîne de valeur, à la promotion des pratiques durables à l’appui d’une utilisation plus rationnelle des ressources, à la réduction des émissions et des déchets, et au renforcement de l’éducation et des compétences.

Le Programme défend la gouvernance et les partenariats à plusieurs niveaux et la participation active des populations et leur autonomisation.

Best Tourism Villages by UNWTO

L’initiative des ‘Best Tourism Villages’ repose sur trois piliers :

‘Best Tourism Villages by UNWTO’ : distinction accordée à des villages offrant de remarquables exemples de destination de tourisme rural aux atouts culturels et naturels reconnus, préservant et promouvant les valeurs, les produits et les modes de vie ruraux et communautaires, et clairement attaché à l’innovation et à la durabilité dans la totalité de ses dimensions – économique, sociale et environnementale. Programme des ‘Best Tourism Villages by UNWTO’ de mise à niveau : il est à l’intention des villages qui ne remplissent pas entièrement les critères pour obtenir la distinction. Ces villages reçoivent un soutien de l’OMT et de ses partenaires en vue d’améliorer des aspects des domaines identifiés comme présentant des insuffisances lors du processus d’évaluation. Réseau mondial des ‘Best Tourism Villages by UNWTO’ : c’est un espace pour l’échange de données d’expérience et de bonnes pratiques, d’enseignements et d’opportunités. Il regroupe des experts et des partenaires des secteurs public et privé engagés en faveur d’un tourisme au service du développement rural.

La cérémonie de remise des prix aura lieu à AlUla (Arabie saoudite), les 27-28 février 2023 et coïncidera avec la première réunion en présentiel du Réseau de l’OMT des ‘Best Tourism Villages’.

Le coup d’envoi de la prochaine édition des ‘Best Tourism Villages by UNWTO’ sera donné en février 2023.

Liste (non exhaustive) des ‘Best Tourism Villages by UNWTO’ 2022 : Zell am See (Autriche), Puqueldón (Chili), Jingzhu (Chine), Aguarico (Equateur), Choke Mountains Ecovillage (Ethiopie), Isola del Giglio (Italie), Ksar Elkhorbat (Maroc), Rasinari (Roumanie), AlUla Old Town (Arabie saoudite), Birgi (Türkiye), Thái Hải (Viet Nam)…

L’évaluation des candidatures en 2021 et 2022 a été confiée à un comité consultatif indépendant.