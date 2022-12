Parmi les 202 pièces archéologique, en provenance de cinq pays qui meublent l’exposition internationale “Cordoue et la Méditerranée chrétienne, entre Constantin et Justinien”, la Tunisie participe avec une collection variée de 42 œuvres archéologiques d’époque chrétienne datant de la période du 4 au 6ème siècle après JC.

Lors de la cérémonie d’inauguration officielle qui s’est déroulée le 16 décembre 2022 à Cordoue en présence du président du parlement, du directeur régional de la culture et de l’Archevêque de la Cathédrale de Cordoue ainsi que du professeur Fethi Bejaoui, membre du comité scientifique de cet événement international, le maire de Cordoue José Maria Bellido et la commissaire d’exposition Alexandra Chavarria ont ” rendu un vibrant hommage à la Tunisie et au Musée national de Carthage pour les pièces maitresses et exceptionnelles fournies pour cette exposition, la première en son genre en Espagne “, a fait savoir Moez Achour, conservateur du site et du musée de Carthage et commissaire tunisien de l’exposition qui se poursuit jusqu’au 15 mars 2023.

Contacté par l’agence TAP, Moez Achour a, depuis Cordoue, tenu à préciser que la collection de la Tunisie, terre d’origine de Tertulien ou du Saint Cyprien, second pays de Saint Augustin, qui a connu au moins 7 siècles de christianisme, offre à voir les plus belles pièces aussi bien au niveau de la quantité soit un quart de tous les objets exposés en provenance de la France, l’Italie, l’Espagne et de la Turquie, que de la qualité des œuvres, fruit d’innombrables découvertes d’époque chrétienne en Tunisie.

Il cite entre autres trois œuvres majeures : la célèbre mosaïque ” La Dame de Carthage “, la mosaïque du Baptistère de Henchir-El-Koucha (3 mètres sur quatre), découverte du côté d’Oued Zargua (Béja) et qui représente les fleuves du paradis ainsi que la dalle de calcaire de Dougga représentant une église.

La collection tunisienne qui témoigne de la période faste du christianisme, et dont la majorité provient du Musée national de Carthage comporte également des objets de Kasserine et Sidi Bouzid : des carreaux de terre cuite, des lampes à huile, des objets en bronze…

Il a, par ailleurs, mentionné que cette exposition, largement médiatisée par la presse espagnole, et dont l’accès est gratuit, se décline en trois lieux emblématiques à Cordoue : le Centre de création contemporaine, le centre culturel Vimcorsa et la mosquée Cathédrale.

L’organisation tunisienne a-t-il indiqué a été rendue possible grâce aux soins de l’Institut national du patrimoine (INP) et du ministère des affaires culturelles dans le cadre de la coopération culturelle entre la Tunisie et l’Espagne et de la stratégie visant le renforcement de la présence de notre pays dans les expositions internationales.

L’inauguration, a-t-il conclu, s’est déroulée également en présence d’un grand nombre de personnalités culturelles, d’artistes, d’historiens et d’archéologues de plusieurs pays. 100 copies d’un catalogue actuellement sous-presse seront remis à la Tunisie, a ajouté le commissaire tunisien de l’exposition, Moez Achour.