Cette finale de la coupe du monde de football Qatar 2022, Argentine vs France, est souvent présentée comme un duel entre Messi et Mbappé. Lionel Messi cherche à décrocher ce trophée, qui manque à son palmarès, pour sa dernière participation à un mondial de football.

L’équipe de France est face à un nouveau challenge, remporter cette coupe du monde deux fois de suite, après celle de 2018 en Russie.

Les compositions probables des deux équipes:

Argentine : Martinez – Molina – Romero – Otamendi – Acuna – De Paul – Fernandez – Mac Allister – Paredes – Messi – Alvarez.

France : Lloris – Koundé – Varane – Upamecano – Hernandez – Tchouaméni – Rabiot – Griezmann – Mbappé – Giroud – Dembélé.

Horaire, lieu et arbitres:

Date et heure du Match : Dimanche 18 décembre, 16h (heure locale)- 18h au Qatar.

Stade : Stade Lusail

Arbitre : Szymon MARCINIAK (Pologne)

Arbitres assistants : Pawel SOKOLNICKI, Tomasz LISTKIEWICZ

Quatrième arbitre : Ismaïl Elfath

Où regarder le match:

Sur BeIN Sports 1, 2 et 4 et en live streaming sur BeIn Sports CONNECT, sur FIFA+, et TF1