L’investissement déclaré dans le secteur industriel a atteint, au cours des onze mois de l’année 2022, 2,172 milliards de dinars contre 2,276 milliards de dinars au cours de la même période de 2021, enregistrant ainsi une baisse de 4,6%, d’après le Bulletin de conjoncture de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

Le nombre de projets déclarés a diminué, à fin novembre 2022, de 11,3% à 2 721 projets et celui des postes d’emplois créés de 3,1% par rapport à la même période 2021.

Quatre secteurs ont connu, au cours des 11 mois 2022, des augmentations au niveau des investissements déclarés à savoir : les industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre (+15,2%), des mécaniques et électroniques (+23,6%), du textile et de l’habillement (+121,5%) et du cuir et de la chaussure (+1162%), d’après la même source.

En revanche, les investissements déclarés ont enregistré une baisse dans les secteurs des industries agroalimentaire (-20,4%), des industries chimiques (-59%) et industries diverses (-21,3%).

Il est à noter que 50% des investissements déclarés, durant les onze mois 2022, sont des projets de création. Ces investissements sont passées, selon l’APII, de 1,097 milliard de dinars, durant les onze mois 2021, à 1,072 milliard de dinars lors de la même période 2022, soit une baisse de seulement 2%.