Affichant son retour, le Festival MyFirstDoc dans sa 5ème édition, qui se tiendra à la Cinémathèque tunisienne du 27 au 30 décembre 2022, sera marqué par le projection de 18 films documentaires (réalisation et production) de 10 pays (France, Espagne, Belgique, Maroc, Syrie, Mali, Cuba, Suisse, Pérou et Irlande).

MyFirstDoc se fixe comme objectif principal la découverte et la promotion de premières œuvres de jeunes talents en donnant la visibilité à différentes expressions du cinéma documentaire international devant un public le plus large possible.

La programmation qui allie découverte, diversité et qualité proposera au public des films documentaires de création avec un regard d’auteur. La volonté du festival est de faire découvrir des documentaristes indépendants.

Organisé par l’Association Cinéma Documentaire tunisien en partenariat avec la Cinémathèque tunisienne, cet événement cinématographique sera marqué par l’organisation d’ un atelier sur les techniques d’analyse et de critique des films documentaires qui sera encadré par l’homme de cinéma, Fethi Saidi.