Tenu jeudi 15 décembre au palais du gouvernement à La Kasbah, un conseil ministériel restreint s’est penché sur un rapport de la Banque mondiale (BM) sur le climat et le développement en Tunisie.

La coordination des actions pour l’élaboration de ce rapport était au centre de ce conseil qui s’est déroulé sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, et en présence de représentants de la Banque mondiale.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, ce rapport s’inscrit dans le cadre d’une approche globale et multidimensionnelle qui prend en considération les domaines relatifs à la sécurité alimentaire, la pénurie d’eau, la transition énergétique et écologique ainsi qu’à l’autonomisation économique, sociale et environnementale.

A ce propos, la cheffe du gouvernement a jugé nécessaire que toutes les parties intervenantes participent à l’élaboration de ce rapport, en s’appuyant sur la Stratégie nationale de développement bas-carbone (SNBC), la Contribution déterminée au niveau national (CDN) ainsi que sur les conclusions du plan de développement 2023-2025.