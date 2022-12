L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), le ministère tunisien de l’Enseignement supérieur, l’Institut supérieur des technologies médicales de Tunis (ISTMT), l’Université Tunis El Manar (UTM) et la Cité des sciences de Tunis (CST) ont signé, le 14 décembre 2022, un accord pour l’organisation d’un programme de formation triennal dans le cadre de la coopération triangulaire, et ce à l’attention de pays africains francophones.

Ce programme vise à concrétiser l’esprit de la TICAD 8, qui s’est tenue à Tunis en août 2022, en organisant des formations par le Japon et la Tunisie à l’attention des pays africains.

Il comporte 3 sessions de formation de 2023 à 2025, à raison d’une session par an.

La première session se déroulera en juin 2023 à l’ISTMT et réunira 20 participants des pays cibles. Cette formation a été conçue afin de renforcer les connaissances et les compétences pratiques des formateurs de haut niveau scientifique dans la maintenance et le contrôle qualité des équipements médicaux dans les pays africains.

Ces formateurs diffuseront l’expertise acquise aux futurs techniciens et ingénieurs médicaux et à leurs pairs.

La signature de ce PV s’inscrit dans la continuité de l’appui de la JICA à l’ISTMT, qui s’est notamment matérialisé au cours de cette année à travers le don d’équipements médicaux et informatiques au profit de cette institution dans le cadre du « Projet de développement des ressources humaines dans l’administration des équipements médicaux pendant la COVID-19 ».

Le choix de l’ISTMT pour mener ce programme de formation avec la JICA est expliqué par le rôle très important que joue cette institution dans la formation de ressources humaines qualifiées dans la manipulation d’équipements médicaux pour les hôpitaux, et que ce rôle est destiné à devenir de plus en plus important, notamment au fur et à mesure que la technologie médicale se développe dans le futur.