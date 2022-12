L’Agence de promotion des investissements extérieurs “FIPA Tunisie” annonce l’ouverture d’une filiale en Tunisie du fournisseur de services technologiques britannique “Dune Technology Ltd”.

La filiale tunisienne, située à Tunis, emploie actuellement 13 cadres spécialisés dans le développement d’applications web et mobiles et des Services DevOps et Cloud, avec un objectif de 40 employés d’ici juin 2023, a ajouté l’Agence sur sa page Facebook.

Daniel Atherton, CEO et cofondateur de Dune Technology Ltd, a expliqué le choix de la Tunisie par “la qualité des talents en ingénierie. Il existe ici un niveau élevé d’éducation avec de nombreux diplômés dans les domaines de sciences et de technologie, en fournissant un vivier solide de compétences hautement qualifiées”, rapporte FIPA Tunisie.

Selon lui, la Tunisie offre aux investisseurs, notamment étrangers, une liberté d’investissement dans un cadre rassurant soutenu par le gouvernement ainsi que par de nombreux ONG.

De même, la Tunisie jouit d’une position géographique stratégique, d’un écosystème dynamique et innovant et d’un haut niveau d’anglais qui rend facile de travailler en étroite collaboration avec des équipes basées au Royaume-Uni.

Notons que FIPA-Tunisia a soutenu et accompagné ” Dune Technology Ltd ” tout au long du processus d’implantation en Tunisie.