Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, appelle les ministres participant à la 25e session du Conseil des ministres arabes du Tourisme à décréter “Tunis capitale du tourisme arabe” et à constituer un réseau arabe pour relancer le patrimoine matériel et immatériel.

Intervenant mardi 13 décembre 2022 aux travaux du Conseil des ministres arabes du Tourisme au Caire, Belhassine a exprimé l’engagement de la Tunisie à concrétiser les choix stratégiques pour le développement du tourisme arabe, en coopération avec l’Organisation arabe du tourisme et du Conseil des ministres, lit-on dans un communiqué du ministère du Tourisme.

Il a souligné la volonté de la Tunisie de développer et de moderniser le secteur touristique à travers l’accélération de la mise en œuvre de la stratégie arabe du tourisme, l’encouragement des investissements conjoints dans le secteur, l’appui du dynamisme touristique interarabe et la suppression des obstacles qui freinent les flux de touristes, ajoute-t-il.

Dans ce cadre, il a rappelé les efforts déployés pour dynamiser le tourisme en Tunisie, qui demeure un secteur stratégique pour le pays, citant à titre d’exemple l’amélioration des performances environnementales et sociales du secteur, la mise en place d’un cadre institutionnel de Partenariat Public/Privé (PPP) et l’identification des mécanismes de gestion touristique durable du patrimoine culturel et naturel.

Belhassine plaide également pour une identification des “itinéraires de tourisme culturel communs” qui incluent les capitales historiques des pays arabes.

Dans cette optique, le ministre tunisien préconise de lancer des campagnes de promotion de la première édition des ” Journées de la cuisine arabe ” qui pourrait se tenir les 1er et 2 février 2023, afin revitaliser le patrimoine culturel de la cuisine arabe.

Cette session a été une occasion pour les ministres arabes du tourisme de discuter du renforcement des relations de coopération dans le secteur du tourisme, notamment dans le domaine de l’investissement, la facilitation de l’afflux des touristes arabes et la promotion de la destination tunisienne.