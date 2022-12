La 54ème édition du Festival International du Sahara de Douz se tiendra du 22 au 25 décembre 2022, pour célébrer comme chaque année le riche patrimoine arabo-berbère de la région.

Le festival de Douz, où de nombreuse cultures et générations de nomades et de conquérants ont transité, permettra aux festivaliers à travers sa programmation d’apprécier les différentes facettes de la vie bédouine et de découvrir les traditions de la région ; du mariage traditionnel aux courses de méharis en passant par les combats de dromadaires.

Pour cette édition, ce sont 10 pays qui seront présents, a déclaré le directeur de l’édition 2022, Abdelmajid Boukhris, lors d’une conférence de presse organisée mardi 13 décembre 2022 à la Cité de la culture Chedli Klibi : Tunisie, Algérie, Libye, Egypte, Palestine, Irak, Sultanat d’Oman, France, Indonésie et les Etats-Unis d’Amérique.

Les Festivaliers auront une variété de spectacles locaux et étrangers prévus durant les quatre jours du festival à la place des arts et à la place Hnich.

Près de 50 mille visiteurs venant hors la région sont attendus pour ce rendez-vous annuel qui a connu au cours de l’édition précédente l’affluence de près de 40 mille personnes.

Outre les spectacles folkloriques, les courses “Méharis” (dromadaires blancs et élancés), des courses ‘Hippiques de pur sang arabes”, la poésie populaire sera présente. Le musée du Sahara de Douz abritera un séminaire autour du rôle des musées dans la préservation du patrimoine oral.

Selon le délégué régional du tourisme et de l’artisanat à Kébili, Mohamed Essayem, le taux de réservation dans les hôtels qui a atteint 85 pour cent peut augmenter dans les prochains jours mentionnant à cet effet l’encouragement de la formule camping.