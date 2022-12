Le problème foncier de la carrière de la société les Ciments de Bizerte et en particulier les deux parcelles N°56 et N°57 a été résolu le 09 décembre 2022 en présence des représentants du Ministère des Domaines de l’État et des Affaires Foncières, de Monsieur le Gouverneur de Bizerte et des forces sécuritaires.

L’approvisionnement en matière première a repris, le samedi 10 décembre 2022. Tenant compte du délai de chauffage du four qui nécessite 48 h, la production du clinker reprendra à compter du 13 décembre 2022. Ainsi la SCB poursuivra son exploitation et veillera à la

récupération de sa clientèle.

Il est à noter qu’après la résolution de ce problème foncier lié aux parcelles 56 et 57, la carrière peut subvenir aux besoins de l’usine en matière première pour une période allant de 15 à 20 ans et la société continuera ses investigations pour assurer des nouvelles sources d’approvisionnement de matière première.